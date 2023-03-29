وافق مجلس الوزراء الإيطالي على حزمة جديدة لدعم أسعار الطاقة قيمتها 9ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار) تمدد الدعم للأسر منخفضة الدخل لكنها تنهي الدعم المالي لمعظم الأسر الأخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخفض الإجراءات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فواتير الطاقة حتى نهاية يونيو المقبل للأسر التي يقل دخلها السنوي عن 15 ألف يورو، كما تشمل مساعدة مستهدفة للشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف.

وبحسب بلومبرج، تأتي الأموال من احتياطي بالميزانية يقدر بـ21 مليار يورو، ومن نمو اقتصادي تجاوز المستوى المتوقع، ولذلك لن يتطلب أي عجز إضافي.

وتمثل الخطوة مرحلة جديدة في جهد إيطاليا لحماية المواطنين والأعمال التجارية من أسعار الطاقة المرتفعة، في جهد كلف حتى الآن أكثر من 90 مليار يورو.