استمرار تدفق النفط الخام الروسي إلى أسواق أوروبا رغم الحظر

لا تزال كميات ملحوظة من النفط الخام الروسي تجد طريقها إلى الموانئ الأوروبية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022 بحظر استيراد جميع أنواع النفط الخام الروسي عبر البحر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأفادت بلومبرج باستمرار تدفق حوالي 1.37 مليون برميل يوميا من النفط الخام عبر الموانئ الروسية إلى أوروبا في يناير 2023.

وأشارت بلومبرج إلى أن نفط كازاخستان شكل الجزء الأكبر من تلك الكميات، حيث إنه معفي من هذه العقوبات، رغم الحاجة إلى نقله عبر روسيا للوصول إلى أوروبا.

ولكن الصادرات الكازخية إلى أوروبا لم تتجاوز مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة، وبذلت كازاخستان جهودا مضنية من أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام وسط عمليات صيانة مطولة ومعدات متهالكة.

ويعد ميناء نوفوروسيسك وميناء أوست لوجا الروسيان بوابة النفط تصدير النفط الخام من كازاخستان إلى أوروبا، وبلغت الكميات المصدرة عبر المينائين إلى المنطقة نحو 800 ألف برميل يوميا في يناير 2023.

ويترك هذا الوضع نحو 750 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تكون في أغلب الأحيان من أصل روسي.

واستوردت كل من إسبانيا واليونان وبلغاريا نحو 70% من هذه الكميات .