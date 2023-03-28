تحرير 30 محضرا لمخابز في سمالوط بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط تنظيم الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

قاد الدكتور رجب القاياتي، نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، حملة بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تمكنت من تحرير 30 محضرا متنوعا.

استهدفت الحملة المخابز البلدية بقرية أسطال؛ لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضرا متنوعا للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات ما بين "محضر مواصفات، محضر نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود لوحة، نقص وزن".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.