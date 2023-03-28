شولتس يشكر اتحاد المطرودين الألمان على دورهم في دعم اللاجئين الأوكرانيين

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس الشكر إلى اتحاد المطرودين الألمان وأسلافهم على دورهم في دعم اللاجئين الأوكرانيين.



وخلال الاستقبال السنوي لاتحاد المطرودين، قال شولتس في برلين مساء اليوم الثلاثاء إن المهاجرين والمهاجرين المتأخرين (مهاجرون من أصول ألمانية عائدون إلى ألمانيا من دولة الكتلة الشرقية السابقة) استعانوا بتجارب عائلاتهم في تقديم المساعدة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا من أجل وصول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا بشكل جيد.



يذكر أن الاتحاد الجامع لعدة روابط والذي تأسس في عام 1957 يمثل مصالح الألمان الذين تضرروا من النزوح والطرد وإعادة التوطين بالإضافة إلى أتباع الأقليات الألمانية في دول مثل بولندا وروسيا وأوكرانيا.



وقال شولتس إن (الرئيس الروسي فلاديمير):"بوتين يسعى إلى محو هوية أوكرانيا. والمسألة تتعلق بالدفاع عن الحق في مواجهة الظلم" وطالب بأن تكون هناك محادثات سلام بأسرع ما يمكن " غير أنه لا يمكن التفاوض والسلاح في رأسك".



من جانبه، ناشد رئيس الاتحاد بيرند فابريتيوس الحكومة الألمانية بأن يتم تنفيذ ما أعلنت عنه وزيرة الداخلية نانسي فيزر من تسهيل التعامل مع طلبات العودة المقدمة من أسلاف الألمان في روسيا وأوكرانيا حتى يعودوا إلى ألمانيا كما تحدث عن مشاكل المهاجرين المتأخرين الذين يتقاضون معاشات متدنية.