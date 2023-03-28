سوريا والاسكوا يبحثان الخطط المتعلقة بالتعافي المبكر من آثار الزلزال وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة

أكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم أهمية التعاون القائم بين الحكومة السورية والإسكوا، وعلى ضرورة العمل في المرحلة الراهنة والقادمة على الخطط المتعلقة بالتعافي المبكر من آثار الأزمة والزلزال، وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تنسيق العمل بين الإسكوا والجهات السورية المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية ان ذلك جاء خلال لقاء المقداد مع رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والوفد المرافق.

وأشار المقداد إلى أثر العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سوريا، والتي ظهرت تداعياتها بشكل أكبر بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر فبراير الماضى، والذي أظهر زيف ادعاءات الغرب بأن العقوبات لا تؤثر على الشعوب، داعياً إلى العمل على رفعها بشكل فوري.

بدورها عرضت دشتي خطط العمل التي وضعتها الإسكوا للتعامل مع الاحتياجات الوطنية ذات الأولوية في سوريا، معربةً عن ارتياحها للتعاون القائم مع سوريا، وأكدت أن الإسكوا ستعمل في المجالات الاقتصادية والتعافي المبكر.

وأشارت دشتي إلى أن أولويات العمل بالنسبة للإسكوا في سوريا تتمثل في دعم البنية التحتية لمختلف القطاعات كالمياه والكهرباء والإدارة وتمكين المرأة والاقتصاد الرقمي وغيرها من مجالات التعاون.