برنامج «أبواب الخير» يقدم جهاز عروسة وعلاج للإدمان على الهواء

تلقى برنامج "أبواب الخير" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على إذاعة راديو مصر، مداخلة من ولاء محمد من سكان الدويقة، والدها متوفى ولديها 4 أخوات فتيات.

وقالت ولاء: "مخطوبة منذ 3 سنوات وظروفي صعبة وأتمنى مساعدتي في جهاز عرسي".

وحقق البرنامج أمنيتها وأهداها جهاز عروسة كامل.

وقالت اعتماد عدلي ياسين، في الفقرة الثانية من البرنامج: "أنا مطلقة ولدي ثلاث أولاد وبنت، وجوزتهم كلهم ما عدا عدلي أصغر واحد فيهم عنده 26 سنة، وشغال سواق من حوالى سنة ونص".

وأضافت: "حياتي تحولت لجحيم بسبب إدمان ابنها للمخدرات"، وطلبت من مقدم البرنامج مساعدتها في علاج إدمان ابنها، والذي أعلن على الفور عن تكفل البرنامج بمساعدتها ودعمها في توفير علاج الإدمان.

وفي الفقرة الثالثة والأخيرة تلقى البرنامج اتصال من محروس محمد متزوج وزوجته ربه منزل، ولديها خمسة أبناء، ومنذ حوالي سبع سنوات انفجرت أنبوبة غاز في أحد أبنائها، وأنفقوا ما لديهم ولا يوجد معاش شهري، وتتمني مساعدتها في مشروع بقالة، فيما تكفل البرنامج بتوفير مشروع البقالة ورسم البسمة على شفاه محروس.

«أبواب الخير» برنامج خدمي خيري يلبي طلبات المواطنين في شتى محافظات الجمهورية.

ويتلقى مكالمات المستمعين ويحقق لهم أمنياتهم وأحلامهم في كل حلقة، ويقدم البرنامج خلال شهر رمضان هذا العام عدد كبير من الشقق، ورحلات العمرة، وأجهزة عرائس، ومشاريع صغيرة، وعمليات مجانية لغير القادرين.

يذاع برنامج " أبواب الخير" على الهواء خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرًا، ولمدة ساعة من الأحد إلى الأربعاء بإذاعة راديو مصر.