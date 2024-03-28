نتنياهو: أدير بنفسي مفاوضات استعادة الرهائن

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لديهم ما وصفها بـ"أصول استراتيجية" لحركة حماس، مشيراً إلى أنه يدير بنفسه مفاوضات استعادة جميع الرهائن، حسب وصفه.



وأضاف نتنياهو، لعائلات المحتجزين لدى حماس، اليوم الخميس: لدينا أصول استراتيجية لحماس وهذا مفتاح آخر لاستعادة الرهائن. يجب استخدام الأوراق بحكمة في المفاوضات التي أديرها بنفسي لاستعادة كل الرهائن لا بعضهم"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وفي السياق ذاته، ادعى نتنياهو "السيطرة على شمال قطاع غزة وخان يونس وكل القطاع ونستعد لدخول رفح".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو، أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح.



وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أدرك خطأ قراره بإلغاء زيارة الوفد لواشنطن لبحث عملية رفح.



ووفقا لمسئولين تحدثوا للصحيفة، فإن "معظم الوزراء يعتقدون أنه كان من الخطأ عدم إرسال الوفد في المقام الأول، ويعتقدون أنه يجب إرسال الوفد إلى هناك في أقرب وقت ممكن".



وكان نتنياهو قد ألغى زيارة وفد إسرائيلي مقررة إلى واشنطن، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.