وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى باريس وبروكسل الأسبوع المقبل

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى فرنسا وبلجيكا الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق عدة أيام، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء.

وقال ميلر إنه من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى باريس قبل السفر إلى بروكسل ولوفين في بلجيكا في الفترة من 1 إلى 5 أبريل "للتأكيد على التزامنا تجاه حلف الناتو وتعزيز الشراكات عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية".

وأضاف ميلر أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لمناقشة دعم أوكرانيا والجهود المبذولة لمنع تصعيد الصراع في غزة وعدد من القضايا المهمة الأخرى".

وقال المتحدث إن بلينكن سيسافر بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو والاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الحلف الدفاعي في 4 نيسان/أبريل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد ذلك إلى مدينة لوفين البلجيكية، حيث سيحضر اجتماعا لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.