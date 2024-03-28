الإدارة الأمريكية تقول إنها حذرت روسيا من هجوم إرهابي

قال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الحكومة الأمريكية حذرت روسيا من هجوم محتمل قبل نحو أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو وأدى إلى مقتل أكثر من 140 شخصا.

وقال كيربي، اليوم الخميس، إن "حكومة الولايات المتحدة قدمت قبل هجوم 22 مارس معلومات واضحة ومفصلة للسلطات الروسية فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي ضد تجمعات كبيرة وحفلات موسيقية في موسكو".

وأضاف كيربي أن ذلك تم بالفعل كتابيا في 7 مارس "وفقا للإجراءات العادية ومن خلال القنوات القائمة التي تم استخدامها عدة مرات في السابق، في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في منع هذا الهجوم الإرهابي".

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد صرحت علنا في ذلك الوقت أيضا بأنها تتابع تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لمهاجمة تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها حفلات موسيقية.

ورفضت الحكومة الأمريكية مرة أخرى بشدة المزاعم الروسية بأن أوكرانيا متورطة في الهجوم الإرهابي. وقال كيربي إن هذا "هراء" و"دعاية".

وأضاف: "من الواضح تماما أن تنظيم داعش هو المسئول الوحيد عن الهجوم الإرهابي المروع في موسكو الأسبوع الماضي".