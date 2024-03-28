الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي بقطاع غزة

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، من مغبة انهيار النظام الصحي بقطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36.

وقال جيبريسوس على منصة إكس: "مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، فإن النظام الصحي في غزة بالكاد يصمد".

ولفت إلى إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، توقف "مستشفى الأمل" بمدينة خان يونس (جنوب) عن العمل نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي المستمرة على "المنشأة وما حولها"، وفقا لوكالة الأناضول.

وجدد مدير المنظمة مطالبته بوقف فوري للهجمات على المستشفيات بغزة، ودعا إلى حماية الطواقم الصحية والمرضى والمدنيين.

والثلاثاء، أعلنت الجمعية خروج مستشفى "الأمل" عن الخدمة "بشكل تام"، بعدما أجبر الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية على إخلاء المشفى وأغلق مداخله بسواتر ترابية.

واقتحمت قوات إسرائيلية، الأحد، مستشفى "الأمل" وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه، وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".