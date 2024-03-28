هشام ماجد: انفصلت عن أحمد فهمي وشيكو بسبب الخناقات

كشف الفنان هشام ماجد تفاصيل بدايته الفنية وانفصاله فنيًا عن أحمد فهمي وشيكو، موضحًا أنه نشب العديد من الخلافات بينهم.

وقال هشام ماجد، في تصريحات تلفزيونية: لما عملنا ورقة شفرة كان كل واحد بيشتغل جنبه شغلانة مختلفة، وكنا سايبنها على الله، وأول واحد إدالنا فرصة هو محمد حفظي، وأول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على الحلقة على الكتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو أقوى واحد فينا في التمثيل.

وعن انفصاله فنيًا عن شيكو وأحمد فهمي، أضاف هشام ماجد: إحنا إصحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل، اتفقنا أن أحمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، أنا وشيكو كان عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف أن ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا أننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر أنه ينفصل ويشتغل لوحده.

وأكمل ماجد تصريحاته قائلا: كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل وقليل اللي بيكمل، وأما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق أنا وشيكو بس مبتوصلش أننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض إحنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لأن خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح.