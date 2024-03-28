الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، صباح الخميس، بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.

وأكد الصفدي وكاميرون أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه.

كما اتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وثمّن الصفدي، تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2728، وأكد أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.