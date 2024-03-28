مصرع طفل غرقا إثر سقوطه في مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

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لفظ طفل أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه غارقا في مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوفاة الطفل عبدالرحمن رمضان، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، جراء حادث غرق.

تبين حدوث وفاة الطفل إثر سقوطه غارقا في مياه متراكمة أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بفعل أعمال الإنشاءات، وذلك أثناء عودته من درس في المنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.