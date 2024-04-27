حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد اثنين من مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل بالمناطق الحدودية بين البلدين.

وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله، في بيان: «المقاومة تزف الشهيد رافع فايز حسان مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد فرج الله علي حمود مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس»، وفق وكالة سبوتنيك.

يذكر أن حزب الله اللبناني أعلن أمس الجمعة، استهداف أربعة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه نفذ في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة ‏مباشرة، وقصف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية.