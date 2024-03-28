وصف الفنان علاء مرسي مسرحية حياته، بأنها «مزيج من الحلم والضحك والدموع»، قائلا إن ‏الحلم هو الأصل، والضحك كان أمام الناس كثيرا، بينما كانت الدموع هي رفيقه الدائم.‏

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع عبر شاشة ‏‏«الحياة»، أن والده كان أزهريا وإماما لمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، إلا أنه لم يكن يمانع في أن ‏يصبح ممثلا.‏

وأشار إلى أن والده كان نموذجا للوسطية، حيث كان يستمع لأم كلثوم ويشاهد الأفلام في يوم ‏الأحد، لافتا أنه كان يحب الفنان الراحل صلاح منصور في فيلم «الزوجة الثاني».‏

ورأى «مرسي» أن موجة التطرف التي اجتاحت العالم أدت إلى تغييب الثقافة الوسطية وجعلت ‏الأجيال الجديدة تربى على أفكار التحريم والتكفير.‏

ووجه حديثه قائلا: «هل تعلمي أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يعزف العود؟ وبليغ حمدي ‏من الناس التي كانت تستمع بعزف الشيخ عبد الباسط، إحنا إيه اللي حصل في الفكر؟ تحريم وتكفير وتجهيل، موجة أطاحت بالكل في داهية، وللأسف ربت أجيال على هذا الفكر».‏

ووصف نفسه بأنه «هاو» غير قادر على أن يصبح «محترفا» قائلا: «أنا ممثل وفنان بحب ‏التمثيل والإخراج والتأليف والشغلانة على بعضها، أنا هاو ومش قادر أبقى محترف وده عيب ‏مش صح». ‏