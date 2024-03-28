بوليتيكو: البنتاجون يجري محادثات أولية لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجري محادثات أولية لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.



وأضافت المجلة الأمريكية، خلال تقرير منشور عبر موقعها، أن المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجرون "محادثات" أولية بشأن خيارات استقرار غزة بعد الحرب، بما في ذلك مقترح للبنتاجون للمساعدة في تمويل إما قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.



ووفقاً لمسئولين في وزارة الدفاع ومسئولين أمريكيين آخرين - طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لم تنطوي الخيارات قيد النظر على جنود أمريكيين على الأرض. وبدلاً من ذلك، سيذهب تمويل وزارة الدفاع نحو احتياجات القوة الأمنية ويكمل المساعدات من الدول الأخرى.



وقال مسئول بارز في إدارة بايدن: "نعمل مع الشركاء على عدة سيناريوهات لمرحلة انتقالية وهياكل أمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، رافضاً ذكر مزيد من التفاصيل.



وأضاف المسئول: "لقد أجرينا عددا من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا بشأن عناصر أساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت".



وقد يستغرق الأمر أسابيع أو شهور قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، لا سيما بما أن لاعبين إقليميين يريدون رؤية التزام بحل الدولتين قبل التعامل بجدية مع الخيارات.



وبحسب "بوليتيكو"، يوجد أيضا تساؤلات بشأن جدوى تدريب قوة محتملة بقيادة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من القتال الوحشي.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى تردد إسرائيل في إجراء تلك المحادثات حتى تهزم حركة حماس عسكريا، وتؤمن إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.



ودعا بعض المسئولين في الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بعد الحرب، وهو مقترح تعارضه الولايات المتحدة.



وتتضمن المحادثات البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية والشركاء الأجانب بشأن ما ستبدو عليه قوة أمنية محتملة.



وبحسب "بوليتيكو"، تشير النقاشات إلى أن هذه القوات لا تزال خيارات جادة وقابلة للتطبيق لما يلي الحرب.



وبحسب مسئولين في البنتاجون، ستوفر الوزارة بموجب الخطط الأولية التي يتم وضعها، نوعا من التمويل لشكل من أشكال القوات الأمنية في غزة، ولن تتضمن العملية مشاركة قوات أمريكية على الأرض.



وأوضح أحد المسئولين أن المساعدات قد تستخدم في إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات.



وبالنسبة لفريق حفظ سلام محتمل بقيادة فلسطينية، لا يزال من غير الواضح من يدرب ويجهز أفراده، والذي قد يتضمن بعض من أفراد الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 20 ألفا.