عبور 858 فردا من الاتجاهين في معبر رفح البري

عبر 858 فردا من خلال بوابتي معبر رفح البري في شمال سيناء، وذلك من الفئات المصرح لها بالمرور والمصابين والمرضى الفلسطينيين.

وأكد مصدر في معبر رفح البري أنه تم استقبال 758 فردا قادمين من قطاع غزة منهم 625 اصحاب الجوازات الأجنبية والإقامات ومصريين، و7 جريح و25 مريضا و74 مرافقا و3 وفود طبية إندونيسية و6 هيئات بروجيكت هوب طبي و2 من المطبخ العالمي و2 هيئة إنقاد الطفل و1 هيئة أوتشا و2 هيئة اكتز و5 هيئة يونيكيد و10 وفود UN و1 الإغاثة الكاثوليكية و2 الهيئة الطبيه الدولية و3 وفد صليب أحمر.

وتابع المصدر أنه غادر الأراضي المصرية في الطريق إلى قطاع غزة 100 فرد بينهم 72 فلسطينيا و1 حالة وفاة و1 من المطبخ العالمي و9 وفود UN و17 هيئة أي إن جي اووز.