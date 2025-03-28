حذر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تحول الأوضاع في قطاع غزة إلى «حرب أهلية» بين الفلسطينيين، على خلفية التظاهرات الأخيرة في قطاع غزة ضد حركة حماس، مشددا أن الوقت الآن «وقت الوحدة» في مواجهة «إسرائيل التي تقتل وتذبح وتدمر».

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» : «نحن أمام مأساة حقيقية، لا يجب أن تتحول الأوضاع في فلسطين إلى حرب ضد حرب، أو إلى فلسطينيين ضد بعض، ممكن تتحفظ على سير المفاوضات وتسليم الرهائن، لكن ليس هذا هو الحل الوحيد، من يضمن لي إسرائيل؟ أنا أعذر الفلسطينيين والمأساة التي يعيشونها؛ لكن حذار أن يحولنا العدو إلى معركة داخلية، وحذار أن يقوم البعض بالمهمة التي تقوم بها إسرائيل؛ فنصل إلى نفق مظلم».

ووجه نداءً إلى حركة حماس قائلا: «على حماس أن تطرح كيف نخرج من الأزمة واحتواء الأمر، خاصة مع الدعوات لمظاهرات يوم الجمعة، متسائلا: «هو إحنا هندخل حرب داخلية؟ إحنا ناقصين حروب داخلية بعد كل اللي حصل؟».

وشدد أن الاستجابة للمشروع الإسرائيلي ليس الحل، معقبا: «ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطير جدًا، هناك مظاهرات، والشارع والشعب يتمنى وقف العدوان؛ لكن مش هوقف العدوان بالاستجابة لكل مشروع إسرائيل، وهي التي تقتلنا وتذبحنا، هل المطلوب فقط أن أقدم تنازلات، وغيري لا يقدم تنازلات؟ قادة حماس يموتون واحدًا تلو الآخر ويستشهدون».

ودعا حماس إلى الاستماع إلى صوت الشارع، قائلا: «المعركة ضد الكل، ولا يجب بأي حال من الأحوال لأن تتحول إلى معركة داخلية.. لا يجب أن بكل الأحوال أن يكون هدفنا الأن: كيف نقضي على حماس.. حماس مقاومة نختلف أو نتفق معها، وممكن تختلف في أشياء كثيرة جدًا؛ لكن الوقت الأن وقت الوحدة، وعلى حماس أن تسمع صوت الناس، فلا أنت مطلوب منك تتشدد، ولا أنت مطلوب منك تقلب الترابيزة على حركة المقاومة حماس».

واختتم: «نحن في مرحلة تاريخية صعبة، ولا يجب أن ننسى بأن إسرائيل هي التي تقتلنا وتذبحنا وتُدبينا وتدمرنا .. والمقاومة كانت رد فعل».