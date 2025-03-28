تقام اليوم، الجمعة، مباراتين قويتين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يلتقى الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للأبيض، الذي يسعى للفوز والتأهل للنهائي أملاً في قطع خطوة جديدة نحو استعادة لقب كأس مصر الغائب عن أحضانه منذ عام 2021.

وتوج الزمالك باللقب من قبل 28 مرة وهو ثاني أكثر الأندية تتويجاً بعد الأهلي (39)، بينما لم يسبق أن توج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس مصر.

كان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2- ضفر في دور الـ 32، قبل أن يحقق فوزاً صعباً على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي، بعد الوقت الإضافي، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على سموحة بنتيجة 4-2 في ربع النهائي.

ويعول البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك على عناصر الخبرة الموجودة بالفريق بعد اكتمال صفوف الأبيض بعودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الأخيرة.

وتضاءلت فرصة لحاق مصطفى شلبى ومحمود شيكابالا لاعبى الفريق بالمباراة ، بعد إصابة الثنائى خلال مباراة بتروجت فى بطولة كأس عاصمة مصر وحتى الآن لم يشارك الثنائى فى أى تدريبات مع الفريق، ويحاول الجهاز الطبى تجهيز شلبى على أقل تقدير بسبب صعوبة موقف شيكابالا الذى تعرض لكدمة فى الركبة.

ويعتمد الزمالك على خبرات بعض اللاعبين وعلى رأسهم عبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" والتونسي سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا".

على الجانب الآخر يسعى سيراميكا بقيادة مدربه علي ماهر إلى تحقيق المفاجأة والتأهل للنهائي و التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن استطاع التتويج بلقب كأس الرابطة من قبل.

استهل سيراميكا مشواره في البطولة بالفوز على لافيينا إف سي بثلاثية نظيفة في دور الـ 32، ثم الفوز على طلائع الجيش بثنائية في الدور الـ 16 قبل أن يحقق الفوز على الجونة بنتيجة 3-1، في ربع النهائي.

ويتقابل الفريقان لأول مرة في بطولة كأس مصر، بينما تواجها 10 مرات سابقة، ويتفوق الزمالك بواقع 9 انتصارات مقابل تعادل وحيد في اللقاء الأخير بينهما يوم 19 ديسمبر الماضي بالدوري.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب فريق سيراميكا في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة.

وفي مباراة أخرى يلتقي بيراميدز بالبنك الأهلي بحثاً عن حسم التذكرة الثانية لنهائي المسابقة الأقدم في مصر.

وتأهل البنك الأهلي لأول مرة إلى نصف نهائي كأس مصر بقيادة مدربه طارق مصطفى الباحث عن الوصول للمباراة النهائية، بينما يسعى بيراميدز للتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي والحفاظ على لقبه.

استهل البنك الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، بالفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً على المصري في دور الـ 16 للمسابقة، قبل أن يتخطى عقبة غزل المحلة بهدف دون رد، في ربع النهائي.

على الجانب الآخر استهل بيراميدز مشواره في البطولة بالفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة في دور الـ 32، بينما حقق الفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في دور الـ 16، قبل أن يتخطى عقبة إنبي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

يغيب عن صفوف بيراميدز لاعبه إبراهيم عادل للإصابة في العضلة الضامة، بينما يعول مدرب بيراميدز على العديد من نجومه على رأسهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي والكونغولي فيستون ماييلي بجانب مهند لاشين وبلاتي توريه في خط الوسط ومحمد الشيبي الظهير الأيمن السريع.

على الجانب الآخر يراهن البنك الأهلي على كتيبة من اللاعبين الموهوبين مثل أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان والتوجولي ياو أنور ومحمد إبراهيم.

ولم يفز البنك الأهلي خلال 10 مواجهات سابقة على بيراميدز واكتفى بالتعادل مرتين، كما خسر البنك من قبل مرتين في ربع نهائي كأس مصر على يد بيراميدز.