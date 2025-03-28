يستعد الفنان محمد رجب لبدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية "كوكتيل"، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

فيلم "كوكتيل" من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج معتز حسام، ويعد عودة لمحمد رجب إلى البطولات السينمائية بعد غياب 6 سنوات، منذ أن قدم فيلم "بيكيا" عام 2018، بمشاركة آيتن عامر ومحمد لطفي.

وعُرض للفنان محمد رجب في موسم رمضان الحالي مسلسل "الحلانجي"، الذي شاركه بطولته كل من آيتن عامر، ومحمد لطفي، وعبير صبري، ودانا حلبي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

وتدور قصة المسلسل حول نصّاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير قانونية، لكنه يقع ضحية لمؤامرة ويدخل السجن، وحين يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد، ويعقد تحالفات جديدة بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.