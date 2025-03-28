وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تولي اهتماما كبيرا بتوسيع التعاون العسكري مع الفلبين

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الجمعة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن واشنطن "تولي اهتماما كبيرا" بتوسيع التعاون العسكري بين البلدين.

ووصل هيجسيث إلى مانيلا مساء الخميس ليصبح أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور الفلبين.

وقال هيجسيث لماركوس جونيور إن ترامب "يكن مشاعر طيبة جدا" تجاه البلاد.

وأضاف: "هو ملتزم جدا بالتحالف الذي يجمعنا، وبالصداقة التي تجمعنا، وبالتعاون الذي يجمعنا".

وتابع "هو وأنا نريد أن نعبر عن التزامنا الراسخ باتفاقية الدفاع المشترك وبالشراكة، سواء اقتصاديا أو عسكريا، والتي عمل موظفونا عليها بجدية خلال الأسابيع والأشهر الماضية".

وخلال زيارته، قال هيجسيث إنه سيمضي بعض الوقت مع الجنود الأمريكيين في الفلبين "في تعاون عسكري ذي مغزى، ونحن مهتمون جدا بتوسيعه أكثر، في المجالات التي تعود بالنفع المتبادل، وهو أمر بالغ الأهمية".

وأضاف:"كما تحدثنا، السلام من خلال القوة هو أمر حقيقي جدا".

وقال "الردع ضروري في جميع أنحاء العالم ولكن بشكل خاص في هذه المنطقة، في بلدكم بالنظر إلى التهديدات من الصين الشيوعية، وأن الأصدقاء يجب أن يقفوا جنبا إلى جنب لردع الصراع وضمان حرية الملاحة".

وتتكرر الصدامات بين القوات الصينية والفلبينية حول مطالبات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقال ماركوس جونيور إن الفلبين تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة تحت الإدارة الجديدة.

وأضاف: "زيارتكم للمنطقة، وخاصة حقيقة أنكم جئتم إلى الفلبين كأول محطة لكم، هي إشارة قوية جدا، وتبعث رسالة قوية عن التزام بلدينا بالاستمرار في العمل معا للحفاظ على السلام في منطقة المحيط الهندي-الهادئ داخل بحر الصين الجنوبي".