تبرئة داني ألفيس من تهمة الاغتصاب

كسب نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي كان قدمه ضد حكم إدانته بالاعتداء الجنسي؛ حيث ألغت محكمة إسبانية الحكم، الذي سبق أن صدر ضده.

وأُدين ألفيس في فبراير عام 2024 باغتصاب امرأة في ملهى ليلي خلال ديسمبر 2022، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، وقد أنكر اللاعب ارتكاب أي مخالفة خلال المحاكمة التي استمرت 3 أيام.

وأُطلق سراح ظهير أيمن برشلونة الإسباني السابق من السجن في مارس 2024 بانتظار نظر الاستئناف الذي تقدم به في محكمة أعلى.

وقضت المحكمة اليوم بعدم وجود "أدلة كافية" لاستبعاد افتراض براءة ألفيش.