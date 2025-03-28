السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الزعيمان خلال الاتصال عن أطيب تمنياتهما بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله العلي القدير أن يُعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين باليُمن والبركات، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الأمن والاستقرار.

ويعكس هذا الاتصال عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر في مختلف المجالات.