زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روما

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء، أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سيزور روما قريبا.

وقال، في جلسة استماع برلمانية، إنه "يجري التخطيط لزيارة الدبيبة، ونعتزم خلالها عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة فرصنا في التعاون الاقتصادي".

وأضاف: "برزت فرضية انخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي"، وذلك خلال اللقاء الأخير مع نظيرته وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد دي مايو على أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الايطالي في ليبيا "سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد"، ومن بينها "المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية".