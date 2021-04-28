 زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روما - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أبريل 2021 10:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روما

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
وكالات
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:44 م

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء، أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، سيزور روما قريبا.

وقال، في جلسة استماع برلمانية، إنه "يجري التخطيط لزيارة الدبيبة، ونعتزم خلالها عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة فرصنا في التعاون الاقتصادي".

وأضاف: "برزت فرضية انخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي"، وذلك خلال اللقاء الأخير مع نظيرته وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد دي مايو على أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الايطالي في ليبيا "سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد"، ومن بينها "المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك