الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق الجوف

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن قوات أبطال الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، وأسقطوا العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأوضح أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها.