جدول مواعيد مباريات الفراعنة في منافسات كأس العرب

أقيمت قرعة منافسات بطولة كأس العرب والتي ستنطلق في نوفمبر المقبل، مساء الثلاثاء، في قطر.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الرابعة بجانب الجزائر والفائز من السودان وليبيا مع الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي.

وتبدأ منافسة كأس العرب بمواجهة قطر والفائز من البحرين والكويت في 30 نوفمبر القادم، بينما سيلتقي الفراعنة في أولى مبارياتهم مع الفائز من لقاء جيبوتي ولبنان يوم 1 ديسمبر المقبل.

وفي المواجهة الثانية يلتقي الفراعنة مع الفائز من لقاء السودان وليبيا، في الرابع من ديسمبر بالثامنة مساءً.

أما اللقاء الذي للفراعنة فسيكون أمام الجزائر في السابع من ديسمبر في الـ 11 مساءً.

وفي حالة تأهل مصر كأول عن المجموعة ستلتقي مع الوصيف من المجموعة الثالثة، أما إذا تأهلت مصر كمركز ثان ستلتقي مع صاحب صدارة المجموعة الثالثة.