جيجز ينفي اتهامه بالاعتداء على امرأتين

نفى ريان جيجز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق اتهامه بالعنف والتورط في سوء سلوك تجاه صديقته السابقة بما في ذلك العزلة و والإذلال والتحرش والإهانة وسوء المعاملة، وفقا لما ذكرته محكمة اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن جيجز (47 عاما) قدم مستندات تثبت براءته من الأذى الجسدي للمديرة التنفيذية للعلاقات العامة كايت جريفيل (36 عاما) في منزله في الأول من نوفمبر من العام الماضي.

كما تم اتهامه بالاعتداء على إيما جريفيل، التي يفهم أنها الشقيقة الصغرى للسيدة جريفيل، خلال نفس الحادث المزعوم.

يذكر أن تهمة السيطرة والسلوك القسري في علاقة حميمية تزعم الاساءة التي استمرت لمدة ثلاثة أعوام، خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2020.

يشار إلى أن جيجز هو مدرب منتخب ويلز، اسميا فقط، لكنه لم يدرب المنتخب في المباريات الأخيرة ولن يقوده في نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام الصيف المقبل بسبب الاتهامات.

وظهر اللاعب السابق في قفص الاتهام في محكمة مانشستر الجزئية في أول مثول له أمام المحكمة حيث تم قراءة التهم الثلاثة ضده وقدم مايثبت براءته.

وتم الإفراج عن جيجز، الذي لم يتحدث سوى لتأكيد اسمه وعنوانه، وتقديم مستندات تثبت براءته ، بكفالة ليظهر في المحكمة يوم 26 مايو المقبل.

وكان شرط الإفراج وهو أنه يجب عليه ألا يتصل بكايت أو إيما جريفيل، أو الذهاب لأي مكان يتواجدان فيه.