وزير الإعلام اليمني: اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى، يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني.



وأوضح الإرياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن النظام الإيراني جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاتها السياسية والعسكرية، ووجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة، واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.



وأشار إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها اليمن أرضًا وإنسانًا، تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموجرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية، واستلاب إرادته وكرامته، وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والإضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.