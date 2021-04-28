الإسكان: لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع المدن الجديدة، مشيراً إلى أن أجهزة المدن الجديدة واصلت حملاتها المفاجئة لليوم الرابع على التوالي، على المقاهي والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارتي التنمية والأمن بجهاز مدينة دمياط الجديدة، بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، واصلت حملاتها المكبرة مساء أمس، للوقوف على تطبيق مدى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات استهدفت المقاهي والكافيهات والمحال بجميع أحياء مدينة "دمياط الجديدة"، حيث تم ضبط عدد كبير من "الأرجيلة" بالمقاهي، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، وإعدام "الأرجيلة" بمشتملاتها التي تم التحفظ عليها أثناء الحملة.

من جانبه، قاد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة ليلية على المقاهي والكافيهات، وذلك لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات بالمدينة، مضيفاً أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارة التنمية بالاشتراك مع إدارة الأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا والمتمثلة في تقديم "الأرجيلة" وعدم الالتزام بأعداد المرتادين والكمامات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن حيث تم مصادرة 48 "أرجيلة"، وتحرير المحاضر للمخالفين.

‏وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة رفع كل أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات قبل الشروع فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، استمرار الحملات على المقاهي والكافيتريات بالمدينة، وذلك بحضور قيادات الجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير، حيث تم ضبط أكثر من 40 "أرجيلة"، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف، وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة سكان المدينة.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار شن الحملات الليلية المكبرة على المقاهى والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة أسفرت عن ضبط مقهى مخالف يقدم "الأرجيلة" لمرتاديه بالمخالفة، بجانب ضبط 3 مقاهي متعدية على ممرات المشاة.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة تمكنت من مصادرة وإعدام 60 "أرجيلة" حرصا على السلامة العامة، كما تم التحفظ أيضا على إشغالات المقاهي الأخرى.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق، واصلت رصد مخالفات عدد من المقاهي المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى شن حملة مسائية مكبرة على المقاهي والكافيهات بالأحياء ( الأول – الثاني – الثالث - الرابع - الثامن) والمحور المركزي، والمحور الخدمي ومحور ٢٦ يوليو، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٤٣٥ "أرجيلة"، ورفع 4 عربات تقديم مشروبات ساخنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، استمرار حملات ضبط المخالفات، ذاكرا أنه كلف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية ورصد المخالفات لمنع عودة المخالفين.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، استمرار الحملات على مقاهى المدينة طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بعدم تداول "الأرجيلة" بالمقاهي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس الجهاز: واصلت الإدارات المختصة بجهاز المدينة تنفيذ حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمناطق متفرقة بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وأسفرت عن مصادره حوالي47 "أرجيلة".

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى تكثيف حملات ضبط مخالفات المقاهي والمولات والمحال التجارية بعدة مناطق بالمدينة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بجانب متابعة تنفيذ حملات ضبط المخالفات الأخرى.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة مسائية على المقاهي المخالفة، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من "الأرجيلة"، لافتاً إلى مصادرة عدة إشغالات للتعدي على أرصفة المشاة.