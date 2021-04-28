تاج الدين: العلاقات القوية بين الرئيس السيسي ونظيرة الصيني ساهمت في دعم مصر باللقاحات

أكد مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن العلاقات القوية التي تربط الرئيس السيسي بالرئيس الصيني، ساهمت في دعم مصر بكميات من اللقاحات جزء منها وصل إلى الدولة كهدية وجزء تم شراؤه بأسعار معقولة.

وأضاف تاج الدين، في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا تيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الدولة على تواصل مع مؤسسة "كروباكس" و"جافي" العالمية والمنوط بها توفير اللقاحات لمختلف دول العالم.

وأكد أن الدولة مهتمة بملف التطعيمات من حيث تنويع مصادرها للحصول على أكبر قدر ممكن من هذه اللقاحات وتسعى لهذا حثيثا، كما أنه ليس هناك أى عائق سواء مادي أو ترتيبات لوجستية في توفير هذا اللقاح، مشيرا إلى أن هناك نوعان من اللقاحات هما اللقاح الصيني واللقاح البريطاني أسترازينيكا، ونحن ننوع اللقاح من مختلف المصادر لضمان وصول أكبر كمية ممكنة من هذه اللقاحات لاستخدامها في مصر.

وتابع : "أننا في الموجة الثالثة من موجات الإصابة بفيروس كورونا وفي زيادة مستمرة في أعداد الحالات المصابة بالفيروس".

وشدد على أن الجزء الوقائي والاحترازي واتباع كل الأساليب الوقائية التي تحمى من هذه المرض هى خط الدفاع الأول ضد انتشار الفيروس.

وأوضح أن هذا الفيروس به بعض الخصائص ليست موجودة في الفيروسات الأخرى، حيث يمكن من خلالها أن يصيب الفرد الواحد عدد من أربع إلى خمسة أشخاص ثم تتكرر العملية خلال الحالات التي ترصد سواء رسميا أو خارج الإطار ، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسر تصاب كاملة بهذا الفيرس، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الالتزام بارتداء الكمامات يؤدي إلى الوقاية من انتشار الوباء.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الاتحاد الإفريقي واللجنة المختصة بتوفير اللقاحات، مضيفا"أن الدولة فتحت مجالات للتطعيم للوصول إلى تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين".

وأوضح أن اللقاحات مهمة وتساهم في الحد من انتشار المرض وتقلل عبء الفيروسات في الدولة، كما تساهم في تقليل المشاكل الكبيرة التي تصيب الجهاز التنفسي؛ مضيفا أن اللقاح يعطي حماية ولكن من الممكن أن يصاب المريض مرة أخرى على غرار تطعيم الانفلونزا ولكنها تكون بحدة أقل ومضاعفتها أيضا أقل.

ودعا المواطنين عند إتاحة الفرصة لهم لأخذ اللقاح، لافتا إلى أن هناك حالات كبيرة جدا تعالج في المنازل ويتم توفير الأدوية المتاحة وأساليب المراعاة والمتابعة عن طريق قياس الأكسجين والحرارة وحدة التنفس، قائلا: "ونحن نعمل كبلد واحدة تحت مظلة واحدة ورعاية واحدة والرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء يتابعان بشدة هذا الملف، كما أن مستشفيات وزارة الصحة تساهم مساهمة فاعلة وحقيقية في دعم عملية رعاية المرضى في كل المحافظات".

وشدد على أن البلد في حالة استنفار في التعامل مع هذا الفيروس وضمان صحة وأمان المواطنين، منوها إلى أن أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة توليد الأكسجين متواجدة بكميات كبيرة.