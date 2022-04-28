أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ماريوبول.

وقال وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية إيريك فايزولين - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول - "نخطط لذلك بالفعل".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن في 21 أبريل الجاري تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".

وتواصل القوات المسلحة الروسية - منذ 24 فبراير الماضي - تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة، ومن ثم فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.