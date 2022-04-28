رئيس الوزراء الياباني يبدأ غدا جولة تشمل خمس دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيبدأ غدا الجمعة، جولة تشمل خمس دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا لإجراء محادثات مع قادتهم، سعيا لتأكيد التعاون مع الدول في مواجهة العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يناقش كيشيدا، خلال جولته التي تستغرق ثمانية أيام، مع قادة إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وإيطاليا وبريطانيا الرد على التدخل الروسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من أجل "منطقة للمحيطين الهندي والهادئ حرة".

وأضاف ماتسونو: "سنؤكد التعاون في الاستجابة للقضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا وبحر الصين الشرقي والجنوبي وكوريا الشمالية وميانمار"، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشار ماتسونو إلى أن كيشيدا سيبدأ جولته بزيارة إندونيسيا، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ثم يتوجه إلى فيتنام لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، وبعدها يزور تايلاند، التي تستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام.

وفي أوروبا، من المتوقع أن يناقش كيشيدا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كيفية الرد على التدخل الروسي المستمر في أوكرانيا ودعم الذين فروا من الدولة.