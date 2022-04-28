كيتشي يهزم تشيانجراي ويتمسك بآماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تمسك فريق كيتشي بطل هونج كونج بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على تشيانجراي يونايتد التايلاندي، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويشارك في المجموعة 3 فرق، بعد انسحاب فريق شنغهاي الصيني، الذي قرر عدم المشاركة في البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر فيسيل كوبي الياباني الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه كيتشي، بعد خوضهما 3 مباريات في المجموعة حتى الآن، فيما يتواجد تشيانجراي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتقدم تشيانجراي بهدف حمل توقيع فيتيوات سوكجيتاماكول في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لكن أليكسندر أكاندي أدرك التعادل لكيتشي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف زميله ديان داميانوفيتش الهدف الثاني لبطل هونج كونج في الدقيقة 70.

وأحرز سروت إينباين هدف التعادل لتشيانجراي في الدقيقة 79، لكن فرحة الفريق التايلاندي بهدفه لم تدم طويلا، بعدما أعاد لو تسز تشون التقدم لكيتشي من جديد بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 83، ليمنحه النقاط الثلاث.

وستكون مباراة كيتشي مع فيسيل كوبي حاسمة في تحديد الفريق المتأهل منهما لدور الـ16 في المسابقة القارية، حيث يكفي الفريق الياباني التعادل للحفاظ على صدارته، في حين يتعين على ممثل هونج كونج الفوز لاعتلاء القمة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الشرق الخمسة.