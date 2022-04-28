 جوتيريش يدعم التحقيق في جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 28 أبريل 2022 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

جوتيريش يدعم التحقيق في جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 9:01 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن دعمه لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم حرب في بوتشا خلال زيارة للبلدة الأوكرانية.

 

وقال جوتيريش إنه من المهم أن يتم إجراء تحقيق شامل في الفظائع ومحاسبة المسؤولين، ووناشد روسيا التعاون مع المحكمة.

 

وزار جوتيريش مدينتي بوروديانكا وإربين اللتين تعرضتتا لهجمات روسية شديدة، وتم العثور على العديد من القتلى المدنيين في المدن الثلاث بعد انسحاب القوات الروسية.

 

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك