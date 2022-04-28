أعلن وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وجميع فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 فرع، وذلك لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان، مؤكدا أن مصر بلد القرآن وقرائه ووطننا محفوظ به وبمقاصده وعلومه .

وقال وكيل الأزهر - خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل تكريم الفائزين في مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم والتي أقيمت في الجامع الأزهر - إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، المنزل على نبيه، وإن من إكرام الله للقرآن ومن فضل الله على الأمة؛ أن نقل القرآن إلينا بالتواتر كريمًا عن كريم، فهو

عن طريق جبريل -عليه السلام-، ثم عن طريق النبي -صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، ثم عن الأكابر والحفظة من أبناء الأمة الإسلامية عبر أجيالها المتعاقبة، وسيظل هذا التواتر إلى يوم القيامة في يقين صادق بعطاء القرآن الذي لا ينقطع.

وأكد أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يولي القرآن الكريم عناية خاصة، حيث يعنى بتيسير تحفيظه للراغبين من أبناء مصر وأبناء المسلمين الوافدين من العالم الإسلامي في معاهده وجامعته، وأروقته الأزهرية وفق مناهج علمية متعددة الأنظمة.

وأضاف الضويني، أن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، قد تمت هذا العام بفضل الله وفق جهود وأفكار جديدة تترجم هذا الاهتمام من خلال التنسيق بين لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية والإدارة العامة للجامع الأزهر والإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن رواق الطفل بالجامع الأزهر سيقوم بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق الشروط

والضوابط المبينة خلال الرابط التالي:



https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/61172/preview/true



وللالتحاق بالرواق يرجى ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/rewaq



وتعقد مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن بشكلٍ سنوي، وتشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للجامع الأزهر، وقد تقدم للمسابقة لهذا العام أكثر من 162000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 104529 طالبا وطالبة، وقد بدأت مرحلة التصفيات النهائية بجميع المناطق الأزهرية في شهر مارس 2022، وسوف يتم تكريم عدد 22794 طالبا على مستوى الجمهورية.

وتم ترشيح 388 طالبا حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات التصفية النهائية بالمناطق الأزهرية، وقام فضيلة الإمام الأكبر بتكريم الطلاب الفائزين بالعشر مراكز الأول على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، كما عقدت احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم أوائل المناطق الأزهرية وعددهم 54 طالبا.

وحضر التكريم نخبة من علماء الأزهر الشريف وقياداته ممثلين في فضيلة وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة أ.د سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.