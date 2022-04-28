فيتيل يترك الباب مفتوحا بشأن مستقبله في سباقات فورمولا-1

ترك الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق 4 مرات في سباقات سيارات فورمولا/1، الباب مفتوحا بشأن مستقبله مع اللعبة، مشيرا إلى أنه يعتمد على مدى التطور الذي يحرزه مع فريقه أستون مارتن.

وصرح فيتيل لمحطة (أيه آر دي) الألمانية "الحقيقة هي أن السباقات المقبلة والأسابيع والأشهر القادمة ستحدد كيف ستسير الأمور من هنا".

وأضاف فيتيل "في السباق الأخير في إيمولا، هطلت الأمطار ودفعتنا إلى الأمام في مكان ما وتمكنا من الاستفادة من ذلك".

وغاب فيتيل عن أول سباقين من الموسم الحالي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وعانى من أجل التكيف مع سيارته الجديدة في سباق جائزة أستراليا الكبرى، لكن فريق أستون مارتن كان حتى الآن أقل قدرة على المنافسة مما كان يأمل.

وقال فيتيل "لن يكون هذا هو الحال في نهاية كل أسبوع ،وأعتقد أنه من الصعب علي تقبل التواجد في الجزء الخلفي من الملعب. هذا ليس أسلوبي أو هدفي".

واحتل فيتل (34 عاما) المركز الثامن في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، ليمنح أستون مارتن أولى نقاطه في بطولة العالم هذا الموسم.

شدد السائق الألماني "يجب بالطبع التعرف على أنك تسير في الاتجاه الصحيح. ينبغي أن يكون ملحوظًا أن السيارة تتحسن، وأنني أستطيع أيضاً أن أرى أن الفريق يحرز تقدما".

وأوضح فيتيل "فورمولا 1 هو ما كنت أفعله بطريقة ما خلال السنوات الماضية وحياتي كلها. ولكن هناك أشياء أخرى أيضاًتحدد مستقبلي في اللعبة".

ويقضي فيتيل موسمه الثاني مع أستون مارتن بعد رحيله عن فيراري نهاية عام 2020. وكان قد فاز بأربعة ألقاب مع فريق ريد بول ما بين عامي 2010 و2013.