من هي المرأة التي تدير حملة بايدن الانتخابية؟

تعمل جولي تشافيز رودريغيز، مستشارة البيت الأبيض البالغة من العمر 45 عاما، مديرة لحملة الرئيس في انتخابات عام 2024.

إليك ما تحتاج لمعرفته عن جولي تشافيز رودريغيز:

جذور عائلية شهيرة

رودريغيز هي حفيدة الزعيم العمالي الشهير سيزار تشافيز، والناشطة العمالية هيلن فابيلا تشافيز.

وسيزار تشافيز، ناشط حقوق مدنية أمريكي من أصل مكسيكي، ناضل من أجل تحسين ظروف العمل والمعيشة لعمال المزارع في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهو أحد الرموز داخل الأوساط العمالية واليسارية المنظمة.

منذ اليوم الأول لبايدن كرئيس، عرض بفخر تمثال نصفي من البرونز لتشافيز على مكتبه في المكتب البيضاوي .

وقد أعاره التمثال النصفي نجل تشافيز بول.

وفي الشهر الماضي، قامت السيدة الأولى جيل بايدن ورودريغيز بزراعة وردة سيزار تشافيز التذكارية في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

تم اعتقالها كناشطة وهي صغيرة

كثيرا ما وُصفت رودريغيز بكونها ناشطة منذ صغرها. نشأت في سنترال فالي بكاليفورنيا وتلقت تعليمها في جامعة بيركلي بكاليفورنيا أيضا، وحضرت التجمعات وقامت بالتوعية المجتمعية عندما كانت صغيرة، واستمرت في كفاح جدها من أجل عمال المزارع.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تم إلقاء القبض على رودريغيز ذات مرة أثناء توزيع منشورات حول مخاطر المبيدات الحشرية في احتجاج خارج سوبر ماركت محلي. وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات في ذلك الوقت.