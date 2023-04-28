زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو: كولومبيا هددت بترحيلي

قال رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إن كولومبيا هددت بترحيله بعدما فر من الملاحقة إلى بوجوتا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر جوايدو أن صوته "لم يكن مسموحا بسماعه" في كولومبيا، حيث استضاف الرئيس جوستافو بيترو قمة دولية الأسبوع الجاري في محاولة لحل الأزمة السياسية الفنزويلية.

وقال جوايدو للصحفيين في ميامي اليوم أنه كان يأمل في مقابلة بعض من حضروا فعالية بيترو، لكن بدلا من ذلك رافقه مسؤولو الهجرة إلى مطار بوجوتا، حيث استقل طائرة إلى الولايات المتحدة.

وقامت كولومبيا بدور كمقر غير رسمي لسنوات لرموز المعارضة الفنزويلية الذين خشوا من قمع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بلادهم.