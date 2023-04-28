توتنهام يفقد نجمه أمام ليفربول في البريميرليج

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل، لحساب منافسات الجولة ال34.

وسيفتقد توتنهام إلى خدمات حارس مرماه وقائده، هوغو لوريس، وذلك بسبب الإصابة.

وقال ريان ميسون، مدرب نادي توتنهام عبر موقع فريقه الرسمي: "لن يكون هوجو متاحًا ليوم الأحد والإصابات الأخرى التي نقوم بتقييمها يومًا بعد يوم".

وأضاف ميسون في حديثه: "لم يتدرب الفتيان بعد منذ مباراة ليلة الخميس، لذلك سنرى كيف يشعر الأولاد فيما يتعلق بالتدريب بعد ظهر اليوم وغدًا أيضًا قبل المباراة يوم الأحد".

توتنهام يدخل مباراة ليفربول بمعنويات عالية بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد 2-2 يوم أمس الخميس واللعب بشكل جيد للغاية.