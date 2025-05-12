المتسلقون يتوافدون على إيفرست قبل زيادة رسوم تسلقه إلى 15 ألف دولار

تستعد نيبال لعدد مرتفع على نحو استثنائي من المتسلقين على جبل إيفرست في الربيع الحالي قبل زيادة الرسوم بواقع الثلث لتصل إلى 15 ألف دولار.

وأعلن مسئولون أن عدد التصاريح التي صدرت لتسلق أعلى جبل في العالم أعلى بالفعل منه في 2024، قبل ذروة الطلب المعتادة في أوائل مايو.

وأظهرت الأرقام من إدارة السياحة من وزارة السياحة والثقافة والطيران المدني أنه في أواخر أبريل، كان قد صدر 427 تصريحا لمقدمي الطلبات من 52 دولة، مقارنة بـ421 تصريحات العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليلادهر أواستهي في كاتماندو "هذه ليست الأرقام النهائية حيث إن المتسلقين مازالوا يتوافدون ويقدمون على تصاريح".

وقال مينجما شيربا من شركة السياحة الخاصة سيفن ساميت تريكز إن الزيادة الحالية ليست بسبب جداول الأفراد فحسب، ولكن الزيادة المرتقبة في رسوم التصاريح تلعب دورا أيضا. وبعض عملائه مازالوا ينتظرون الموافقة على طلباتهم في موسم ماقبل الرياخ الموسمية.

ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 مترا ويقع على الحدود بين نيبال والصين. ويمكن للمتسلقين صعود الجبل من الدولتين.

وتعتزم الحكومة النيبالية زيادة رسوم تصاريح التسلق بشكل كبير للمتسلقين الأجانب اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وسوف ترتفع الرسوم الرسمية البالغة 11 ألف دولار حاليا مقابل عملية الصعود عبر ما يطلق عليه الطريق الجنوبي خلال الموسم الرئيسي إلى 15 ألف دولار.

وعلاوة على ذلك، سوف تستلزم مسودة قانون، قيد الدراسة حاليا في البرلمان النيبالي، من المتسلقين إثباتا أنهم تسلقوا سابقا جبلا يبلغ ارتفاعه أكثر من سبعة آلاف متر قبل الحصول على تصريح لتسلق إيفرست. ولايزال من غيرالمعروف ما إذا كان سيتم تمرير القانون الجديد.

ونقلت صحيفة كاتماندو بوست عن الرئيس السابق لجمعية تسلق الجبال النيبالية أنج تشرينج شيربا القول "ما هو الفرق الحقيقي بين تسلق قمة ارتفاعها سبعة آلاف متر وقمة ارتفاعها ثمانية آلاف؟"،

وقال "يمكنك الموت على كلاهما".

وتعد رسوم التسلق وغيرها من النفقات التي يدفعها متسلقو الجبال مصادر دخل مهمة للبلد الفقير. وتضم نيبال ثمانية من 14 جبلا في العالم يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر.