تقارير عن هدوء على طول الحدود الهندية الباكستانية بعد أيام من الاشتباكات العنيفة

قالت السلطات في كل من الهند وباكستان، اليوم الاثنين، إنها لم تُسجل أي حوادث إطلاق نار خلال الليل بالمنطقة العسكرية بين البلدين، وهي المرة الأولى في الأيام الأخيرة التي لا يطلق فيها أي من الطرفين النار على الآخر.

وتوصلتا الهند وباكستان، أمس الأول السبت، إلى تفاهم لوقف جميع العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا، ضمن وقف لإطلاق النار بواسطة الولايات المتحدة لوقف تصاعد الأعمال القتالية بين الخصمين النوويين، الذي شكل تهديدا للسلام الإقليمي.

وقال الجيش الهندي، في بيان: "ساد الهدوء إلى حد كبير خلال الليل في أنحاء جامو وكشمير والمناطق الأخرى على طول الحدود الدولية"، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي حوادث.

ومن المقرر أن يجري كبار المسئولين العسكريين من الهند وباكستان مباحثات في وقت لاحقا اليوم الاثنين؛ لتقييم مدى صمود وقف إطلاق النار. وكانت هناك مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه بعد ساعات قليلة من إعلانه.

وأفاد مسئولون في الحكومة المحلية في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير، بعدم تسجيل أي حوادث إطلاق نار عبر الحدود على طول خط السيطرة، قائلين إن المدنيين الذين تم تهجيرهم جراء الاشتباكات الأخيرة بين القوات الباكستانية والهندية بدأوا بالعودة إلى منازلهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتنانت جنرال أحمد شريف، مساء أمس الأحد، إن باكستان ستظل ملتزمة بوقف إطلاق النار ولن تكون الطرف المبادر بانتهاكه.