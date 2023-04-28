تحرير 25 محضرا وإعدام 119 كيلو أغذية فاسدة في شرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، بقيادة أحمد عبد القادر مفتش أغذية شرم الشيخ.



وقال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة استهدفت المرور على 13 منشأة غذائية مختلفة، وأسفرت عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا، بينهم 23 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية ونقص في الاشتراطات والنظافة، ومحضر ضبط 172 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية بواقع 114 زجاجة، ومحضر إعدام 119 كيلو أغذية و20 لتر مشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، لضمان تقديم غذاء أمن لسكان المحافظة وزوارها.



وأكد استمرار الحملات على مستوى كل مدن المحافظة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.