3700 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الأحد إقبالا ملحوظا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 3700 آلاف زائر، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين فرنسي، نيوزلندي، إسباني، هولندي، ألماني، ألماني، ياباني، هندي، وأمريكي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس، وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا، وزائرين مصريين" توافدوا على المعبد.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول بدرجة كبيرة حتى الآن في ظل الارتفاع التدريجي الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.