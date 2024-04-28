وزير الدفاع الماليزي يصل جاكرتا

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وصل وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إلى جاكرتا اليوم الأحد في زيارة عمل رسمية هي الأولى له لإندونيسيا منذ توليه منصبه.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين وتبدأ فعاليات الزيارة رسميا غدا الاثنين، ومن المقرر أن يجتمع محمد خالد مع نظيره الإندونيسي والرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو بعد غد الثلاثاء، بحسب صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإندونيسية، وصل محمد خالد والوفد المرافق له إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في تانجيرانج، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وبحسب الوزارة، فإن اللقاء بين محمد خالد وبرابو سيناقش عدة قضايا استراتيجية في قطاع الدفاع.

وقالت الوزارة إن الوزيرين اجتمعا في كوالالمبور في 4 أبريل واتفقا على بذل الجهود لتعزيز الاستقرار الإقليمي.