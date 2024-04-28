جون أنطوي يقود هجوم دريمز الغاني لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

أعلن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك مساء اليوم السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق دريمز نظيره الزمالك على ملعب بابا يارا بكوماسي، في السابعة من مساء اليوم السبت، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل دريمز لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: سولومون أجباسي

خط الدفاع : مكارثي أوفوري - عبدول جاليلو - إريك دانسو بواتنج .

خط الوسط : سليمان سوهيوني - جودفريد أتواهيني - إمانويل أجايي - ديريك أتا أجايي.

خط الهجوم : عبد العزيز عيسى - جون أنطوي - أجينيم بواتنج منساه.