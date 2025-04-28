قالت حركة حماس، إن الغارات الإسرائيلية المكثّفة ضد المدنيين في قطاع غزة تمثل رسالةَ تحد سافرة من حكومة الاحتلال للمجتمع الدولي.

وذكر بيان صادر عن الحركة، مساء الاثنين: «الغارات المكثّفة على المدنيين العزل في الأحياء السكنية وخيام النازحين في عموم قطاع غزة، وارتقاء أكثر من 40 شهيداً خلال هذا اليوم، جلّهم من النساء والأطفال، إضافة لإصابة العشرات، جراء القصف الإسرائيلي خصوصاً في محافظتي غزة وشمالها، تأتي في سياق المجازر اليومية المستمرة التي يُنفّذها الاحتلال بحق شعبنا، والتي يُستشهد فيها عشرات المدنيين الأبرياء كل يوم، في مشهد متواصل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وأضافت الحركة: «هذه الجرائم تُشكّل رسالةَ تحدٍ سافرة من حكومة العدو المجرمة للمجتمع الدولي، لا سيّما مع انعقاد محكمة العدل الدولية اليوم لمناقشة التزاماتها تجاه شعبنا».

وأشارت إلى أن حالة الاستخفاف الإسرائيلي بالقوانين الدولية وبالأمم المتحدة ومؤسساتها، وإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في عمليات الإبادة الوحشية بحق المدنيين العزل في القطاع، تستوجب تحرّكاً عاجلاً وفاعلاً لِلَجْمِها.

ودعت حماس بـ«وردع إرادة الإرهاب والفاشية الصهيونية، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية، ودعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير»، وفق البيان.

وصعّد جيش الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة، وسط تزايد في أعداد الشهداء والجرحى، في حين تتحدث تقارير عن اتجاه إسرائيلي لتوسيع الحرب في الأيام المقبلة.