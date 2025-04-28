ممثلة فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل جعلت غزة ساحة للموت

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قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن «إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني وتقصفه وتجبره على الهجرة قسرًا».

جاء ذلك خلال إفادته بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وأكد أن «الاحتلال الإسرائيلي - غير القانوني - يمنع دخول الماء والدواء والوقد إلى غزة منذ أكثر من شهرين»، قائلا: «الموت يلوح في الأراضي المحتلة طوال الوقت».

وأوضح أن «إسرائيل جعلت غزة ساحة للموت»، مضيفا أنها «تذبح وتقتل الفلسطينيين في تجاهل تام للقانون الدولي وحق الفلسطينيين غير القابل للفصل منذ عقود».

وأشار إلى «انتهاك دولة الاحتلال حق تقرير المصير، وشنت حملة بلا هوادة لمحو الشعب الفلسطيني وديمغرافيته ووجوده وهويته وتاريخه وإنسانيته».

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.



