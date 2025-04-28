محافظ الغربية: استمرار حملات مكافحة الناموس يوميا بمراكز ومدن المحافظة

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الإشراف على الحملات المكثفة لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة، والتي انطلقت منذ عدة أيام بجميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة دون توقف، حيث يتم تنفيذ أعمال الرش بشكل دوري صباحًا ومساءً في الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز على المناطق القريبة من المصارف والمسطحات المائية التي تعد بؤرًا رئيسية لتكاثر الحشرات.

وأشار “الجندي” إلى أن غرفة العمليات تتلقى يوميًا ملاحظات المواطنين بشأن انتشار الحشرات ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال فرق مكافحة متخصصة، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى النظافة العامة، مع استمرار أعمال الرش الدوري والتوعية المجتمعية بأهمية النظافة ومنع تراكم المياه والمخلفات، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من حماية الصحة العامة.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات وتعزيز الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع أبناء محافظة الغربية.