 لافروف وروبيو يتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الروسية الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف وروبيو يتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الروسية الأمريكية


نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 4:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 4:05 ص

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها.

وجاء في البيان أن الوزيران تبادلا بشكل مثمر وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي-الأمريكي الذي تكثف بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة تاس الروسية.

واتفق لافروف وروبيو على الحفاظ على التواصل على جميع المستويات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد عقدا اجتماعا يوم الجمعة، وهو الاجتماع الرابع بينهما هذا العام. ووفقًا لمساعد الكرملين يوري أوشاكوف، فإن الاجتماع، الذي استمر ثلاث ساعات، كان "بناء ومفيدا للغاية". 


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