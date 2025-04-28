البرهان يشيد بدعم مصر مؤسسات السودان وحرصها على استقراره

عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمستوى العلاقات السودانية المصرية، والتي وصفها بالاستراتيجية.

وقال خلال مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن هذه العلاقات تاريخية راسخة وذات خصوصية، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتطويرها لخدمة مصالح الشعبين، وتحقيق التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين .

وأشاد البرهان بمواقف مصر وقيادتها الحكيمة، الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، ودعمها لمؤسسات الدولة السودانية، ووقوفها بجانب الشعب السوداني، وحرصها على سلامة وأمن واستقرار السودان وسيادته.

ونوه رئيس المجلس السيادي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به القيادة المصرية تجاه قضايا المنطقة.

واستعرضت المباحثات، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بينهما والارتقاء بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما تطرقت المباحثات لتطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار، فضلاً عن جهود إعادة البناء والإعمار لما دمرته الحرب، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.